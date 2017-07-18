Сборка Chevrolet Niva приостановлена из-за нехватки комплектующих

Один из поставщиков ЗАО «GM-АВТОВАЗ» поставил производителю недостаточное количество комплектующих. В связи с эти был приостановлен выпуск внедорожника Chevrolet Niva.

На данный момент нет ясности в том, когда будет возобновлен выпуск внедорожника Chevrolet Niva. Согласно данным пресс-релиза ЗАО «GM-АВТОВАЗ», отгрузка модели дилерам осуществляется в обычном режиме. Представители агентства «АВТОСТАТ» поинтересовались у представителей предприятия по поводу выполнения его годового производственного плана на фоне ситуации с недопоставкой комплектующих. В СП отметили, что разговоры об этом преждевременны.

В первом квартале нынешнего года жители России приобрели 6 646 экземпляров модели Chevrolet Niva. Продажи внедорожника выросли на 1% в годовом сравнении. Стоимость машины в стране составляет от 608 тысяч до 770,9 тысячи рублей.

Внедорожник Chevrolet Niva является одним из лидеров на рынке SUV в России. Отчет АЕБ указывает на том, что в марте машина разошлась по РФ тиражом в 2 566 экземпляров. Автомобиль стоит восьмым в десятке своего сегмента в стране.