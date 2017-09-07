«АвтоВАЗ» увеличил российские продажи на 29% в первом квартале

АЕБ обнародовала данные по продажам машин на российском рынке за март и первый квартал текущего года. Оказалось, что по росту продаж и за месяц, и за квартал лидирует отечественный «АвтоВАЗ».

В прошлом месяце рынок вырос на 14% относительно прошлогоднего периода, а по итогам января-марта рост составил 22%. Продажи автомобилей LADA увеличились на 29 и 22% за месяц и квартал соответственно. В этом году россияне приобрели на 17 700 машин LADA больше, чем в январе-марте 2017 года. Всего за отчётный период в РФ удалось реализовать почти 393 000 новых авто.

Партнёрство АвтоВАЗ-Renault-Nissan завоевало рыночную долю почти 35%. Эксперты отмечают, что спрос на автомобили LADA растёт частично из-за вступления в силу закона об утильсборе, вследствие чего поднимутся цены на импортируемые в РФ модели. Однако российская марка и до этого пользовалась популярностью.

В стране уже в течение одного года непрерывно растут продажи новых автомобилей. По мнению председателя комитета АЕБ Йорга Шрайбера, с этих пор вряд ли будет постоянно наблюдаться существенный рост рынка. При этом, согласно прогнозу экспертов, по итогам 2018 года продажи новых машин в России вырастут на 10% относительно прошлого года.