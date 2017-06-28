Стартовали продажи нового бюджетного седана Honda Amaze

На индийский рынок выходит вторая генерация доступного седана Honda Amaze, презентация которого состоялась месяцем ранее в Дели. Дилеры уже начали принимать заявки на новинку, оформить которые жители Индии могут, оставив депозит в размере 21 000 рупий (18 600 рублей). Первые экземпляры доберутся до покупателей уже в мае текущего года.

Несмотря на то, что новый Honda Amaze уже доступен для заказа, производитель пока так и не объявил цены на седан. Отметим, что разработкой автомобиля занималось таиландское подразделение компании. Новинку построили на другой платформе, при этом габариты машины пока не раскрываются. Известно, что Honda Amaze второго поколения в длину будет достигать не менее четырёх метров.

В линейку двигателей модели вошли 1,2-литровый «атмосферник» и 1,5-литровый турбированный мотор, отдача которых ещё не была названа. Предположительно, как и в случае с первым поколением, эти агрегаты будут развивать 88 и 100 лошадиных сил соответственно. В тандеме с ними смогут работать «механика» или вариатор.

В арсенале нового Honda Amaze значатся круиз-контроль, кондиционер и мультимедийная система с навигатором. Позднее продажи седана могут стартовать в Таиланде, Индонезии и других азиатских странах.