Ford Kuga подорожал в России на 16 000 рублей

Аналитическим агентством "АВТОСТАТ" был проведен мониторинг цен, который показал, что кроссовер Ford Kuga в апреле стал дороже на 16 тыс. рублей. Модель подорожала на 0,8 – 1,1% по сравнению со старым ценником.

Отмечается, что речь идет о кроссоверах 2018 года выпуска, а подорожание коснулось всех версий, продающихся в РФ. Теперь самое дешевое исполнение модели Trend обойдется россиянам в 1 461 000 рублей. За эту сумму покупатель получит кроссовер с 2,5-литровым двигателем мощностью в 150 лошадиных сил. Топовая комплектация Titanium Plus с 1,5-литровым 182-сильным мотором теперь стоит 2 069 000 рублей. Ford Kuga, независимо от комплектации, обустроен 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Аналитики отмечают, что это повышение цен является уже третьим с начала года. Впервые автомобили подорожали в январе, а во второй раз - в феврале.