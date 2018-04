Mercedes-Benz показал на видео пять лучших трюков на авто бренда

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz рассказала о пяти лучших трюках, выполненных на автомобилях бренда. Видео с подборкой было опубликовано на популярной платформе YouTube на официальном канале компании.





ТОП-5 возглавил дрифт, который исполнял Пол Уолесс, его особенностью была длительность. Гонщик пустил машину в двухмильный управляемый непрерывный занос. Также сюда вошли такие трюки, как гонка настоящего С-Class и радиоуправляемой машинки. Автомобиль ехал с такой же скоростью, точь-в-точь повторяя движения игрушечной модели.



На видео также есть трюк с суперкаром Mercedes-Benz SLS AMG и мячиком для гольфа. Суть заключалась в том, что автомобиль поймал мячик, двигаясь при этом на огромной скорости.

Данное видео относится к категории Best of Benz и выходит уже несколько лет подряд. Темой прошлого ролика стали лучшие автомобили компании с открытым верхом. Победителем оказался Mercedes-Benz 300 SL Roadster, а пятерку лучших закрыл 557-сильный Mercedes-AMG GT C.