Калужский завод Volkswagen оценили за эффективность

Награду Transformer of the Year 2017 за эффективность получило предприятие Volkswagen Group Rus. Производственная площадка компании в Калуге в прошлом году увеличила количество выпускаемых авто на 7,7%.

Volkswagen построил всего 18 заводов по всему миру и Volkswagen Group Rus в Калуге оказался наилучшим. Эффективность определятся несколькими факторами: ростом производства, рациональностью использования инвестиций, оптимальностью затрат на логистику и производство, а также влиянием на экологию.

Оливер Грюнберг, руководитель Volkswagen Group Rus, сообщил, что награда Transformer of the Year 2017 – только первый шаг к воплощению новых целей завода. Чтобы стать лучшим предприятием среди 18 заводов компании, было организовано грамотное планирование и адаптация под растущий спрос на автомобили Volkswagen.

Оптимизация производственной площадки сократила время сборки одной модели на 17%. Также для увеличения эффективности завод Volkswagen Group Rus сократил количество отходов на один автомобиль. Предприятие рассчитано на производство 225 тысяч авто в год, в 2017 году завод собрал 118,5 тысячи машин, что на 7,7% выше показателей 2016 года.