В сети появились рендеры обновленного седана LADA Granta

На портале drom.ru появились первые эскизы нового седана LADA Granta. Обновленную модель презентуют на выставке в Москве, но уже сейчас можно увидеть некоторые изменения в экстерьере авто.





Согласно рендерам автомобиля, обновленная LADA Granta получит переработанную переднюю часть и фирменный Х-дизайн, присущий другим моделям LADA, таким как Vesta и X-Ray, однако седан лишат хромированных вставок.

Рестайлинг затронул не только переднюю, но и заднюю часть кузова. Например, была полностью заменена крышка багажника, а бампер стал гораздо массивнее. Оптика также подверглась модификациям. Ранее в сети публиковались фотографии, где шпионы заметили LADA Granta на тестах, однако машина была покрыта плотным камуфляжем, поэтому рассмотреть что-либо было невозможно.





Напомним, обновленная LADA Granta, по всей вероятности, полностью вытеснит устаревшую Kalina. Также есть вариант, что модель получит кросс-версию и кузов "универсал". По неофициальным данным, LADA Granta получит новую приборную панель и переработанный интерьер.