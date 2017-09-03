В России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 3 в спецсерии Limited

Российские дилеры марки Chery начали принимать заказы на кроссовер Tiggo 3 в спецверсии Limited. В пресс-службе китайского производителя отметили, что с конвейера сойдёт всего 100 особых автомобилей.

Основой для нового Chery Tiggo 3 Limited послужила версия Luxury, при этом новинка получила двухцветный окрас. Кузов автомобиля выполнили в белом цвете, а крышу, корпуса наружных зеркал, двери багажника и нижнюю часть переднего бампера окрасили в чёрный.

Список оснащения модели включает в себя хромированные литые диски, «противотуманки» с подсветкой поворотов, круиз-контроль, обогрев и электрорегулировку боковых зеркал, кондиционер, электрические стеклоподъемники передних и задних дверей, передние кресла с электрообогревом, мультимедийный комплекс Cloudrive и многое другое. Моторная гамма особого кроссовера, как и в случае со стандартным автомобилем, представлена 1,6-литровым двигателем Acteco, способным развивать 126 лошадиных сил.

Россияне могут заказать новый Chery Tiggo 3 Limited с механической КПП за 779 900 рублей, а за версию с вариатором придётся отдать уже 829 900 рублей. Отметим, что цены указаны с учётом скидок по кредитной программе Chery «Семейный автомобиль» и схеме Trade-In.