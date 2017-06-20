Завод Mercedes-Benz в России начнет работу уже в 2019 году

Стали известны сроки начала производства автомобилей немецкой компании Mercedes-Benz в России на новом заводе в "Есипово". Министерство инвестиций Москвы сообщает, что первые автомобили встанут на конвейер уже весной следующего года.





На данный момент в Солнечногорском районе Московской области в промышленном парке "Есипово" ведется строительство нового производственного комплекса Mercedes-Benz. На данный момент внешние работы почти закончены, сейчас ведется отделка внутренних помещений.

"АВТОСТАТ", ссылаясь на замминистра инвестиций Московской области Вадима Хромова, сообщает о том, что производство на заводе может начаться уже в конце первого квартала 2019 года.

Напомним, новый завод Mercedes-Benz в "Есипово" сможет выпускать 20-25 тысяч машин в год, при этом компания предоставит более тысячи рабочих мест, а в будущем штат будет увеличен до 1,5 тыс. мест. Строительство производственного комплекса стартовало летом прошлого года, а партнером Mercedes-Benz стал отечественный автопроизводитель "КАМАЗ", всего в проект будет вложено 15 миллиардов рублей.