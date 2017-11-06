"АвтоВАЗ" выпустил внедорожник LADA 4X4 в камуфляжном окрасе

Отечественная компания "АвтоВАЗ" накануне опубликовала цены на особую версию LADA 4X4 в камуфляже. Данный окрас предоставляется автомобилям комплектации "люкс". Стоимость такого автомобиля стартует от 534 900 рублей.





Как отмечают представители пресс-службы "АвтоВАЗ", вариант LADA 4X4 в камуфляже и с кондиционером выйдет несколько дороже, его стоимость составит 556 900 рублей. Напомним, ранее автомобиль в таком окрасе был доступен в лимитированной серии, приуроченной к юбилею "Нивы".

Стоимость самого окраса достигает 29 тысяч рублей. Такая большая цена обуславливается тем, что автомобиль сначала красят в черный оттенок, а после наносят узоры из двух оттенков зеленого металлика.

Под капотом LADA 4X4 установлен бензиновый двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 83 лошадиные силы. Крутящий момент составляет 129 Нм, он передается на обе оси с помощью 5-скоростной механической коробки переключения передач.