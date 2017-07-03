"Делимобиль" пополнил автопарк 270 седанами Hyundai Solaris

Популярный в Москве сервис каршеринга "Делимобиль" накануне приобрел 270 новых Hyundai Solaris. В пресс-службе компании сообщили, что отныне сервис насчитывает 1970 автомобилей, что является рекордом каршеринговых компаний в столице.





Пресс-служба "Делимобиль" во время интервью сообщила о пополнении автопарка 270 новенькими седанами Solaris. Но останавливаться на достигнутом оператор каршеринга не собирается. Теперь в планах до конца 2018 года "раскачать" автопарк до 5 000 автомобилей, докупая ежемесячно по 300-400 машин. При этом планируется сохранять рыночную долю в 40%. Хотя сервис только закупился новыми Solaris, уже на конец апреля запланирована очередная закупка. Согласно статистике, ежедневно каждый автомобиль накатывает 400 минут.

У второго по количеству автомобилей каршерингового оператора, BelkaCar, насчитывается 1925 машин. Всего на московском рынке услуг по прокату авто зафиксировано 13 компаний, общий парк которых превышает 5 000 машин, а число зарегистрированных пользователей перевалило за отметку 500 000 человек.