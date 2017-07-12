Седан Chevrolet Malibu обновился и получил "заряженную" модификацию RS

Американская марка Chevrolet презентовала седан Malibu, который пережил обновление до 2019 модельного года. Модель получила ряд косметических доработок, а также обзавелась спортивной модификацией RS.

Рестайлинговый седан отличается от предшественника пересмотренной оптикой, модифицированными передней и задней панелями. Кроме того, компания подготовила особый Chevrolet Malibu RS, который можно узнать по чёрным акцентам в экстерьере, уникальным колёсным дискам размерностью 18 дюймов, заднему спойлеру, спортивной выпускной системе и затемнёнными шильдиками.

Что касается салона Chevrolet Malibu RS 2019 года, в нём появился мультимедийный комплекс Infotainment 3 с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth и 4G LTE Wi-Fi.

«Спортивный» вариант оснащается тем же 1,5-литровым турбомотором, выдающим 163 л.с. и 249 Нм. Помимо этого, модель предлагается с 250-сильным двигателем объёмом 2,0 литра (352 Нм).

Стоит отметить, что даже после рестайлинга полноразмерный седан Chevrolet Malibu сохранит статус одной из самых бюджетных моделей. Согласно официальным данным, RS-версия будет стоить около 25 000 долларов. Модели предстоит конкурировать с японскими Toyota Camry и Honda Accord Sport.