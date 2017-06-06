Составлен ТОП-7 самых быстрых автомобилей российской сборки

Представлен ТОП-7 самых быстрых автомобилей, собранных в России, которые могут наравне конкурировать с более дорогими мощными машинами. Основным критерием отбора стал разгон до первой сотни.

На седьмом месте рейтинга оказался Ford Mondeo пятого поколения, который производится во Всеволожске. Модель с 2,0-литровым EcoBoost (240 л.с) способна с места до сотни разогнаться за 7,9 секунды, а стоимость авто составляет 1,9 миллиона рублей. Шестую строчку занимает Mazda 6 третьего поколения со 192-сильным мотором, дающим возможность разогнать машину до 100 км/ч за 7,8 секунды. Стоимость начинается от 1 895 000 рублей.

ТОП-5 открывает Volkswagen Tiguan с 2,0-литровым дизелем V6, генерирующим 245 "лошадей". Разгон до сотни осуществляется за 7,6 секунды, а цена начинается от 3,3 миллиона рублей. Четвертое место занимает популярный седан Toyota Camry с 3,5-литровым 249-сильным агрегатом. Ускорение до 100 км/ч составляет 7,1 секунды, а стоимость - 2 миллиона рублей.

Тройку самых быстрых авто, собранных в России, почетно открывает Genesis G90. Автомобиль стоит баснословные 6 миллионов, но взамен получает 5,0-литровый 419-сильный движок, дающий разгон до сотни всего за 5,7 секунды. Серебряным призером по стоимости и мощности стал KIA Stinger. Разгон до сотни - 4,9 секунды, стоимость - 1,9 миллиона. И наконец, первое место ТОПа по праву занимает BMW X6, полностью оправдавший цену в 5,6 миллиона рублей. Кроссовер набирает первую сотню за 4,8 секунды.