«Абсурдно оригинальный» 40-летний Toyota Land Cruiser оценили в $100 000

Аукционный дом BaT Auctions разместил объявление о продаже 40-летнего экземпляра Toyota Land Cruiser FJ40 с пробегом 8 473 километра. Продавец отмечает, что внедорожник остаётся в «абсурдно оригинальном состоянии», и рассчитывает выручить за него не менее 100 000 долларов.

Согласно описанию, в 1978 году в штате Вайоминг Toyota Land Cruiser FJ40 приобрёл его первый владелец продавец ковров. Однако уже после года эксплуатации он запер машину в деревянном ящике, который подвесил на стене собственного склада. После того, как первый хозяин авто скончался в 2000 году, Toyota Land Cruiser FJ40 попала к Джонатану Уорду, основателю TLC4x4 и ICON, которые занимаются восстановлением и тюнингом классических внедорожников.

Машина после полного техобслуживания обзавелась новыми уплотнителями крыши и кондиционером. Отмечается, что на кузове сохранился оригинальный зелёный окрас, на котором нет ни следа коррозии. Автомобиль оснащается «родными» хромированными дисками на 15 дюймов и новой резиной BF Goodrich All Terrain T/A KO.

Наряду с этим мастера заменили в Toyota Land Cruiser FJ40 топливный фильтр и аккумулятор. Под капотом модели находится 6-цилиндровый рядный мотор объёмом 4,2 литра, способный развивать 135 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает 4-ступенчатая «механика».