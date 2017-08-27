Citroen C3 Aircross получил обновление и переименовался

Мировой дебют паркетника Citroen C3 Aircross состоялся прошлым летом, и он продается в Европе и РФ. Теперь же французы видоизменили и переименовали кроссовер.

Речь идет о версии паркетника Citroen C3 Aircross для китайского рынка. В КНР машина будет продаваться под именем C4 Aircross. Такое решение связано с тем, что в Поднебесной сейчас доступен кроссовер Citroen C3-XR. Путем ренейминга французы рассчитывают избежать путаницы. Также «китайская» новинка стала длиннее предшественника на 125 мм (4 275 мм), и на 55 мм выросла ее колесная база (2 655 мм).

Кроссовер Citroen C4 Aircross обзавелся боковыми накладками Airbump. Они наполнены воздухом, что несколько защищает кузов от повреждений. Глобальная версия модели пока не имеет такого решения даже опционально.

Ожидается, что для Citroen C4 Aircross будет предусмотрен бензиновый трехцилиндровый агрегат объемом 1,2 литра. Глобальная версия паркетника оснащается таким же мотором, и его отдача равна 82 л.с. Кроме того, агрегат существует в турбированной версии, и выдает мощность 110 и 130 л.с. Установка сочетается с МКПП и АКПП. Для европейцев машина доступна с мотором 1.6 BlueHDi тягой 90, 100 или 120 л.с. И «китайский» и глобальный кроссовер существует только в переднеприводной версии.

Публике Citroen C4 Aircross покажут в апреле на Пекинском мотор-шоу. Машина будет производиться в Китае, на СП PSA и Dongfeng.