«КАМАЗ» может выпустить летающее такси «Пегас»

Российский автогигант «КАМАЗ» займётся разработкой летающего автомобиля, который будет использоваться в сервисе такси. Как пишут авторитетные СМИ, проект получил название «Пегас», а его руководителем стал Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным разработкам.

Сообщается, что автомобиль получит две платформы – наземную и воздушную, при этом масса новинки составит около 1 500 килограммов. Любопытно, что во время передвижения по земле будет задействован электромотор, а по воздуху – привычный ДВС. Кроме того, «КАМАЗ» может создать грузовой и пассажирский варианты машины.

Новый «Пегас» сможет ездить по земле с максимальной скоростью 100 км/ч, а при полёте машина сможет разогнаться до 150 км/ч. Ожидается, что стоимость такого автомобиля будет достигать около 150 000 долларов. Запас хода модели составит более 100 километров.

Пока представители ПАО «КАМАЗ» не стали подтверждать или опровергать данную информацию. По словам пресс-секретаря марки Олега Афанасьева, конструкторы и разработчики компании постоянно ищут новые идеи и подхватывают свежие тренды, как в случае с беспилотным и электрифицированным транспортом, но в ближайшем будущем «КАМАЗ» сосредоточится на запуске производства грузовых автомобилей поколения К5.