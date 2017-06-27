Чешская MW Motors представила ретро-электрокар Luka EV

Молодая чешская автомобильная компания MW Motors дебютировала с первой моделью Luka EV, выполненной в ретро-стиле, однако с использованием передовых технологий. Данный автомобиль получит электрическую силовую установку и запас хода на 300 км.





MW Luka EV построен в кузове купе, а его стиль очень сильно схож со спорткарами второй половины ХХ века. Например, фары и ходовые огни очень напоминают Aston Martin DB4. В целом, новинка выглядит очень эффектно, а передовые трехногие отлично компонуются с ретро-стилем и не вызывают дискомфорт.





Модель MW Luka EV основана на алюминиевой платформе, что позволило снизить вес машины до 815 килограммов. Под капотом ретро-кара установлены четыре электропривода, которые в сумме дают 66 лошадиных сил. Благодаря батареям емкостью 21,9 КВт/ч модель может проехать на одном заряде до 300 километров, а через час зарядки восстановится 80% батареи. Конечно, не стоит ожидать от 66-сильной установки чего-то сверхъестественного, машина не может похвастаться высокими характеристиками: разгон до сотни осуществляется целых 9,6 секунды, а максималка равна 146 км/час. Но все же, автомобиль цепляет своим необычным внешним видом и приятным салоном.