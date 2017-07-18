Lotus выпустил особый спорткар Exige для коллекционеров

Компания Lotus презентовала «самую совершенную» версию спорткара Exige, которая получила имя Cup 430 Type 25. Новинку, предназначенную для коллекционеров, выпустят тиражом всего в 25 экземпляров.

Новый вариант спорткара назвали в честь формульного болида Lotus 25, который дважды выиграл Кубок конструкторов. Зелёный окрас с желтыми акцентами Lotus Exige Cup 430 Type 25 повторяет цвета ливреи гоночного автомобиля. Помимо этого, новинку предложат в белом цвете.

Под капотом спорткара нашёл место 3,5-литровый 6-цилиндровый мотор, способный генерировать 430 лошадиных сил. Пару ему составляет 6-диапазонная механическая трансмиссия. На разгон до 96 км/ч Exige Cup 430 нужно 3,2 секунды, а предельная отметка на спидометре – 289 км/ч.

Каждый экземпляр спецсерии будет иметь сертификат соответствия, подписанный главой компании Жан-Марком Жалей, и табличку с индивидуальным номером. В подарок покупатели спорткара получат книгу Jim Clark: Tribute to a Champion, которую подписали бывший главный механик команды Lotus Боб Дэнс и сын Колина Чэпмена Клайв.

Спорткар Lotus Exige Cup 430 Type 25 смогут приобрести только жители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Автомобиль оценили в 110 000 фунтов стерлингов (около 8 890 000 рублей).