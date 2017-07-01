Продажи первого электрокара Rolls-Royce стартуют в Китае

Специально для Китая Rolls-Royce разработал свой первый электрокар. Мюллер-Отвос, руководитель компании, сообщил, что новинка является только началом электрификации модельного ряда.

Поскольку это первая модель Rolls-Royce с электрическим приводом, технологии не слишком хорошо развиты. Поэтому аккумуляторы могут обеспечить только 200 километров хода. Ожидается, что в последующих электрических моделях батареи будут доработаны.

Стефан Юрашек, руководитель отдела по разработке электрокаров Rolls-Royce, отметил, что в Китае наблюдается наибольший спрос на электрические модели, поскольку в стране ужесточают требования к экологичности авто. Именно поэтому первый электромобиль компания начнет предлагать именно на авторынке КНР.

Какую именно модель решили электрифицировать, на данный момент неизвестно. Однако самым выгодным вариантом является Rolls-Royce Phantom. Модель оснащена 6,75-литровым двигателем V12. Компания утверждает, что после доработки аккумуляторов модель в Китае сможет проходить до 500 километров на одном заряде.