Volkswagen Jetta нового поколения оказался дешевле предшественника

Volkswagen сообщил стоимость нового поколения кроссовера Volkswagen Jetta, которое теперь обойдется клиентам на 100 долларов дешевле, чем предыдущее. Модель в базовой комплектации с учетом доставки доступна по цене от 18 545 долларов.

Самая бюджетная версия оснащена 1,4-литровым турбодвигателем, который генерирует до 147 «лошадей». В качестве трансмиссии кроссовер получил «механику» на шесть скоростей. За версию с автоматической КПП на восемь скоростей придется доплатить 800 долларов.

Других вариантов двигателя или коробки передач для кроссовера не предусмотрено, поэтому клиенты будут доплачивать за оснащение и дизайн.

В списке дополнительного оснащения числится панорамный люк, система кондиционирования, обивка салона кожей (в том числе руль и ручка КПП), элементы спортивного вида кузова, другие фары, радиаторная решетка и бамперы. Максимальная комплектация Volkswagen Jetta Premium будет доступна по цене от 26 500 долларов.