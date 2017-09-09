Hyundai Tucson в марте вошел в ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ

Эксперты "АВТОСТАТ" опубликовали рейтинг самых популярных внедорожников на мартовском авторынке России. В ТОП-10 сумел войти позабытый Hyundai Tucson.





Согласно отчету за март этого года, SUV-сегмент продолжает расти и аналитики составили рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников на российском рынке. Как и ожидалось, топовое место досталось Hyundai Creta. В марте его приобрели 5994 россиян, тем самым увеличив продажи на 27%.

Вторая строчка рейтинга досталась французскому Renault Duster, всего был приобретен 4101 автомобиль, что показало прирост объемов продаж на 17%. Тройку лидеров замкнул еще один представитель французского бренда - Renault Kaptur. В марте автомобиль пришелся по вкусу 3240 россиянам, что 22% превысило результат марта 2017 года.

Четвертую и пятую позиции эксперты отдали Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, которые разошлись тиражом 3064 и 2994 модели соответственно, при чем "японец" показал падение продаж на 20%.

Примечательно, что в ТОП-10 самых популярных кроссоверов наряду с Mitsubishi Outlander, Chevrolet Niva LADA 4x4 и KIA Sportage, вошел Hyundai Tucson, который удалось реализовать в объеме 1955 единиц, что показало 88-процентный прирост.