KIA Optima, Niro и Sedona могут стать полноприводными

В наши дни мировые автопроизводители стремятся предлагать систему полного привода для большинства своих моделей, и исключением не стал представленный недавно KIA Quoris нового поколения. Отмечается, что корейские разработчики планируют создать AWD-версии для моделей KIA Optima, KIA Sedona и KIA Niro.

Отт Хедрик, менеджер по планированию продуктов американского подразделения KIA, во время общения с журналистами заявил, что минивэн KIA Sedona станет полноприводным только после смены поколения – нынешнее шасси не подходит для внедрения AWD. Топ-менеджер отметил, что полной переработки требует задняя подвеска модели.

Также господин Хедрик отметил, что разработчики на сегодняшний день рассматривают возможность оснастить системой 4X4 гибридный кроссовер KIA Niro. Окончательное решение по данной модели пока не принято.

Кроме того, в обозримом будущем привод на четыре колеса получит и большой седан KIA Optima, который реализуется на автомобильном рынке России. На данный момент стандартную модель с задним приводом и 245-сильнм бензиновым мотором можно приобрести за 1 059 900 рублей.