KIA Rio в марте стал бестселлером российского рынка

Модель KIA Rio не отдает свое лидерство конкурентам на российском рынке, и в марте текущего года сохранила за собой звание абсолютного бестселлера в стране. Накануне дилеры озвучили результаты самых продаваемых машин в РФ по итогам прошлого месяца.

В марте текущего года жители России приобрели 9 809 экземпляров модели KIA Rio. Спрос на машину вырос в годовом сравнении на 17%. В вышеназванной цифре учтены 2 935 кросс-хэтчей X-Line.

Вторую позицию в списке бестселлеров российского авторынка занимает LADA Vesta. Продажи машины в марте составили 9 181 экземпляр, что на 52% больше в годовом сравнении. Тройку лидеров замыкает LADA Granta, с результатом в 8 381 проданную машину с «плюсом» в 7%.

Четвертое место досталось седану Hyundai Solaris. Автомобиль реализован в количестве 6 883 единицы, что на 3% больше в годовом сравнении. В пятерку бестселлеров также вошел кроссовер Hyundai Creta с результатом в 5 994 проданных машины с «плюсом» в 27%.

В целом, самым сильным игроком на российском рынке транспорта остается «АвтоВАЗ». В марте он реализовал 30 708 машин. Это на 22% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается KIA с результатом в 19 096 проданных автомобилей с «плюсом» в 31%. Третье место занимает Hyundai, продавший 16 705 машин, что на 18% больше в годовом сравнении. Четвертое место досталось Renault с результатом в 14 047 проданных автомобилей с «плюсом» в 25%.