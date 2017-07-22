Армия Австрии требует от Volkswagen AG компенсации из-за "дизельного скандала"

Армия Австрии судится с концерном Volkswagen AG из-за дизельного скандала. Вооруженные силы страны обвиняют производителя в нанесении финансового ущерба. Об этом сообщил журнал Industriemagazin.

Официальное лицо Министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр рассказал, что ведомство подало иск в отношении Volkswagen AG, так как производитель поставил ему 2,5 тысячи машин для военной полиции, в которых было установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов в атмосферу.

Дизельная афера концерна Volkswagen AG также коснулась МВД Австралии. Производитель продал ведомству около 11 тысяч полицейских автомобилей со скандальным ПО.

"Дизельный скандал" вокруг Volkswagen AG начался в 2015 году. Концерн попортил себе репутацию, когда весь мир узнал, что он устанавливал в свои модели программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов в атмосферу. Путем обмана производитель сумел продавать свои машины в условиях ужесточенных экологических норм.