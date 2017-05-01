Audi запустила в России продажи автомобилей спецсерии Premium

На российском авторынке стартовали продажи новых Audi A3, A4, A6 и Q3 в специальной серии Premium. Подобные автомобили примечательны дополненным перечнем оборудования.

Модели Audi A3, A4, A6 и Q3 получат четыре уровня оснащения Premium, Premium Plus, Premium S и Premium Business. При этом во всех комплектациях машины оснащаются отделкой сидений из натуральной и искусственной кожи, а также мультифункциональным рулём.

Седан A3 с 1,4-литровым двигателем TFSI продаётся в версиях Premium и Premium Plus. Первая из них комплектуется датчиками дождя и света, парковочным ассистентом, климат-контролем. Audi A3 Premium Plus также получил светодиодные фары, 17-дюймовые диски и окрас «металлик».

Кроссовер Q3 Premium предлагается с аналогичным мотором, а Premium Plus и Premium S – с 2.0 TFSI. В первых двух случаях в авто имеются климатическая система, багажник с электроприводом, Bluetooth и многое другое. Модификация Premium S примечательна 19-дюймовыми дисками, спортивными креслами переднего ряда и глянцево-чёрным спойлером.

Седан Audi A4 Premium может похвастаться обогревом руля, климат-контролем на три зоны и отделкой интерьера Twin leather. В зависимости от исполнения Audi A6 оборудован автодоводчиком дверей, 4-зонной климатической установкой, передними сидениями с вентиляцией и камерой заднего вида.