"Газель не проедет" по западному: The Slow Mo Guys засняли столкновение грузовика и моста

На 10-миллионом канале The Slow Mo Guys появилось видео, на котором в замедленной съемке запечатлено столкновение грузовика с низким мостом.





Ребята с канала The Slow Mo Guys занимаются тем, что снимают различные эксперименты в замедленной съемке. В этот раз ведущие решили посмотреть на то что происходит во время удара грузовика о низкий мост. И следует сказать, результат оказался эффектным. Как можно заметить на видео, металлические контейнеры, установленные вместо блоков моста, пробили верх фургона и просто разорвали его пополам. Но не так серьезен удар, как его последствия. Во время столкновения страдает конструкция грузовика, которая при поломке не ремонтируется.



В Санкт-Петербурге также есть мост, который любит ломать "ГАЗели". Высота проема всего 2,7 метра, а рядом установлен большой знак, предупреждающий, что "ГАЗель не проедет", но такой знак останавливает далеко не всех. Недавно о мост разбилась 140-я "ГАЗель", которую в сети прозвали "юбилейной". Кроме того, у "Моста глупости" есть даже свой аккаунт в Twitter.