Интернет поразили рендеры нового спорт-купе LADA Vesta Coupe 2025

В сеть попали изображения детища российской компании «АвтоВАЗ» в виде купе – LADA Vesta Coupe 2025. Рендеры создал независимый художник из Казани Александр Шторм.

Изображения LADA Vesta Coupe 2025 дают ответ на вопрос, как выглядел бы спорткар производства компании «АвтоВАЗ». Цифры в названии автомобиля указывают на год, в котором производитель мог бы выпустить эту модель. Дизайн новинки напоминает модели Tesla, однако в нём прослеживаются узнаваемые черты Vesta.

Предположительно LADA Vesta Coupe 2025 сконструировали бы на совершенно новой архитектуре, разработанной специалистами из Renault и подразделения LADA Sport. При этом спорткар должен комплектоваться 300-сильным турбодвигателем от французского производителя. Масса модели составит около 1 000 килограммов, при это добиться её снижения можно за счёт большего количества алюминия и углеволокна.

К настоящему моменту в планы руководства ПАО «АвтоВАЗ» не входит создание купе, поэтому маловероятно, что компания выпустит LADA Vesta Coupe к 2025 году. Стоит напомнить, что недавно публиковалась другая визуализация Александра Шторма – летающая версия Tesla Model T. Помимо этого он создал рендеры «Волга 2020» и ZAZ Model Tavria «M».