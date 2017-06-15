Alfa Romeo вскоре представит 650-сильное купе Giulia

Итальянская автомобилестроительная компании Alfa Romeo занялась разработкой мощного купе Giulia. По словам представителей бренда, новинка получит 650-сильный двигатель.





Новое купе Alfa Romeo Giulia получит несколько силовых установок, включая обычные двигатели на бензине и дизельном топливе, а также гибридную установку. Гибрид будет представлен сочетанием двигателя V6 с системой битурбирования и электроприводами от Ferrari LaFerrari.



Alfa Romeo Giulia станет самой мощной моделью компании из тех, которые предназначены для дорог общего пользования. Главными конкурентами 650-сильного купе станут такие автомобили, как BMW M4 с двигателем, способным генерировать 431 силу, Audi RS5 с 450-сильным агрегатом и легендарный Mercedes-AMG C63 S Coupe под капотом которого установлен 510-сильный "монстр".



Новинка появится перед публикой уже в конце этого года, а у дилеров первые модели появятся в следующем году.



Основой для Alfa Romeo Giulia стал седан Quadrifoglio, под капотом которого установлен такой же двигатель, работающий в тандеме с 8-диапазонным "автоматом", однако мотор лишен электропривода, потому его мощность равна 510 лошадиным силам.