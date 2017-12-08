Koenigsegg завершил выпуск гиперкара-рекордсмена Agera RS

Шведская компания Koenigsegg завершает производство гиперкара-рекордсмена Agera RS. Скоро мощности, на которых он выпускался, займет другая, супергибридная модель.

На счету гиперкара Koenigsegg Agera RS числятся пять рекордов. Эта машина стала самой скоростной среди серийных автомобилей, показала лучший разгон до 400 км/ч с последующим торможением, лучшие заезды на километр и милю, а также отличилась самой быстрой ездой по дорогам общего пользования.

Всего шведы выпустили 25 экземпляров гиперкара Koenigsegg Agera RS. Последняя машина была собрана несколько дней назад клиенту взамен на поврежденный Agera RS Gryphon.

Линейка Agera завершится полностью, когда будут собраны два экземпляра прощальной серии Final Edition. После этого модель покинет конвейер, и начнется выпуск супергибрида Koenigsegg Regera.

В моторном отсеке гиперкара Koenigsegg Agera RS располагается пятилитровая установка V8 с двумя турбинами. В базовой версии она выдает мощность 1 176 лошадиных сил и 1 280 Нм крутящего момента. При этом для агрегата предусмотрена опциональный пакет, благодаря которому его производительность достигает 1 360 л.с. и 1 371 Нм.