В Запорожье проходит испытания беспилотный ЗАЗ Lanos

Запорожские специалисты начали тестировать хэтчбек ЗАЗ Lanos, оснащённый технологиями беспилотного управления. Разработкой и проведением испытаний на специальном полигоне занимается местная компания «Инфорком ЛТД», видео с заездов разместило в сети BBC.

Тестируемый ЗАЗ Lanos стал первым легковым автомобилем от украинских специалистов, способным передвигаться без водителя. Автомобиль уже «научили» объезжать ямы, распознавать дорожную разметку и знаки, определять пешеходов и даже животных, выбежавших на дорогу.

Машина получила навигационную систему Pilotdrive, которую можно устанавливать как на легковых авто, так и на грузовиках. Программную часть беспилотника подготовили украинские инженеры, тогда как аппаратная часть приобреталась за границей. Разработчики рассчитывают, что уже через четыре года автономные модели станут доступны для покупки жителям Украины.

Российские компании также занимаются разработкой беспилотного транспорта. Так, над автономной версией КАМАЗ-5350 российский автогигант работает совместно с Cognitive Technologies. Помимо этого, прототип беспилотника на базе японского гибрида Toyota Prius построил «Яндекс».