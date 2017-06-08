Ford Kuga провалил краш-тест

Прогресс не стоит на месте и с каждым годом на рынок выходят все новые технологии. Автомобильная промышленность не исключение, особенно покупателей интересует безопасность транспортного средства. Ford Kuga накануне прошел краш-тесты, где испытывалась его прочность.





Всемирно известная организация IIHS, которая занимается краш-тестами автомобилей, представленных на рынке США, недавно опубликовала отчет по семи внедорожникам, наиболее популярным в Штатах. Как выяснилось, не все автомобили могут похвастаться хорошими защитными технологиями.



Испытывались такие машины, как BMW X1, Mitsubishi Outlander, Jeep Compass, GMC Terrain, Chevrolet Equinox и Ford Kuga. Самыми защищенными автомобилями оказались кроссоверы BMW X1 и Mitsubishi Outlander, следом за ними оценку "хорошо" получили Jeep Compass и GMC Terrain. А вот Ford Kuga показал далеко не лучший результат.



Кроссовер получил оценку "плохо" при лобовом ударе. Примечательно то, что кузов просто вжался в салон, а боковые подушки безопасно не раскрылись, что в реальных условиях привело бы к трагедии. Помимо этого, двигатель вдался в салон на целых 254 миллиметра, что сильно покалечило манекена.