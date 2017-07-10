Российские продажи Renault в марте выросли на четверть

Российские автолюбители в марте приобрели 14 047 машин марки Renault, что на 25% превосходит результат годичной давности. За первый квартал дилеры французской компании продажи в РФ 33 195 автомобилей (+27%), пишет агентство «АВТОСТАТ».

В пресс-службе российского офиса Renault отметили, что в минувшем месяце у всего модельного рядка марки был зафиксирован рост продаж. Представители компании объясняют успешные продажи на российском авторынке стратегией, базирующейся на локальном производстве. Помимо этого, Renault предлагает россиянам широкий ассортимент внедорожников и кроссоверов. В июне минувшего года линейка SUV расширилась за счёт флагманского Renault Koleos.

По итогам января-марта текущего года моделью, обеспечившей наибольший рост объёма реализации, стал Renault Kaptur. За последний год этот автомобиль стал популярнее в России на 28%. Также свою роль в росте продаж Renault сыграла широкая дилерская сеть, включающая свыше 160 автосалонов, которые находятся по всей России.