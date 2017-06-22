Виртуальный электрический суперкар Audi показали на видео

Немецкая марка Audi представила в интернете видеотизер, анонсирующий дебют виртуального электрического суперкара. Машина спроектирована для гоночного симулятора Gran Turismo Sport.

В видеоролике невозможно полностью рассмотреть внешность виртуального суперкара Audi. Тем не менее, можно заметить его заднюю и переднюю части, а также крыло и колесный диск. Судя по этим деталям, становится понятно, что немцы спроектировали автомобиль с агрессивным дизайном. Полностью машина будет показана 9 апреля.

В данное время разработчики не озвучивают информацию о виртуальном суперкаре Audi. Новый видеоролик был опубликован с хэштегами, судя по которым, болид именуют Vision GT e-tron. Название автомобиля указывает на то, что он является электрокаром. Известно, что для машины предусмотрены массивное крыло, полный привод, и эксперты сайта Motor1 предполагают, что новинка основана на модели R8.

Audi не стала первым производителем, который спроектировал для симулятора Gran Turismo Sport на консоли PlayStation 4 гоночный болид. В минувшем году для видеоигры был разработан суперкар Honda Sports Vision. Французская компания Peugeot создала для проекта модель L750 R HYbrid с углеволоконным кузовом. Масса машины составляет 825 килограммов, а ее движущей силой является гибридная установка тягой 750 л.с.