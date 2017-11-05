Долой импортные масла? Россияне предпочитают отечественные товары

Эксперты "АВТОСТАТ", исследуя рынок моторных масел для легковушек и LCV-сегмента, заметили снижение объема продаваемых импортных товаров на 2,3%, что на фоне общего роста продаж автомобилей, выглядит странно. Однако этому есть несколько объяснений.





В прошлом году количество проданных моторных масел для легковых и коммерческих автомобилей вырос на 1,5% и 3,3% соответственно. В этом же году заметен спад продаж импортных товаров на 2,3%, что кажется странным. Некоторые эксперты считают, что это связано с предпочтениями российского потребителя, которые предпочитает отечественные масла.



На самом деле, все очень спорно. Нельзя не учитывать то, что сейчас нет необходимости во ввозе масел некоторых компаний, ведь они имеют мощности на территории России, а следовательно, продаваемые масла не отображаются в статистике, как импортные. Например такие гиганты, как SHELL, FUCHS и прочие ежегодно поставляют по 25-30 тысяч тонн масла российского производства.



Такие факты говорят о том, что сейчас нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что у российского потребителя падает интерес к импортным моторным маслам.