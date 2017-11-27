Воронежец защищает автомобиль от сосулек с помощью старых дверей

Воронежский водитель соорудил «щит», чтобы уберечь свой автомобиль от падающих с крыши сосулек. Любопытно, что в качестве материала он использовал старые двери и доски, которые некогда были частью стола.

Воронежец Александр Лысяков сделал снимок LADA 2116, владелец которой придумал нестандартный «лайфхак» для защиты от снежных глыб и сосулек. Фото было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в группе «Местоположение ДПС Воронеж».

Отметим, что далеко не все посчитали такое решение уместным, а некоторые увидели повод для шутки. Один из пользователей написал в комментариях, что хозяин LADA 2116 не только защитил машину, но и избавился от хлама на балконе. Другой комментатор предложил забрать у него пружинный матрас, который тоже подходит для защиты от сосулек.

Судя по снимкам, сосульки всё же смогли повредить заднее стекло машины. В соцсетях пошутили, что надпись «Посторонним вход запрещен» на одой из деревянных дверей служит бюджетной защитой от угона.

Напомним, что автовладелец, на машину которого все-таки упал лёд, должен ничего не трогать, а позвонить в полицию. Если на автомобиль оформлен полис КАСКО, также необходимо вызвать страховщиков. Во время ожидания специалисты советуют сфотографировать место повреждения машины и парковку.