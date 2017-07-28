Новый Ford Focus RS предстанет в виде 400-сильного "мягкого" гибрида

Американский Ford готовится к презентации «заряженного» хэтчбека Focus следующего поколения, которая должна состояться в 2020 году. Недавно в сеть «просочилась» информация, что автомобиль сохранит прежний двигатель, но станет «мягким гибридом».

Новый Ford Focus RS 2020 модельного года оборудуют 2,3-литровым наддувным агрегатом и 48-вольтным генератором, который будет помогать мотору во время разгона и перезапускать его в цикле старт-стоп. Примечательно, что питание для всей электроники авто будет обеспечивать система рекуперации.

В сумме производительность силовой установки модели составит 400 «лошадей» при крутящем моменте в 576 Нм. В роли трансмиссии выступит роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

За счёт пересмотренной конструкции силового каркаса новый Ford Focus RS «похудел» примерно на 50 килограммов относительно прежнего поколения. Хот-хэтчу предстоит конкурировать с последним поколением Mercedes-AMG A45. «Немец» оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью в 400 л. с. и системой полного привода.

Стоит напомнить, недавно Ford распространил тизерную видеозапись с новым хэтчбеком Ford Focus, согласно которой новинка дебютирует уже 10 апреля. Ожидается, что автомобили в кузове седан и универсал представят до конца 2018 года.