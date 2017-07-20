Новое поколение Opel Astra получит ряд изменений

Компания Opel намерена выпустить новую модификацию Astra спортивного типа, которую оснастят более мощным силовым агрегатом. В сети опубликовали первые шпионские снимки обновленного хэтчбэка.

Согласно полученным снимкам, передняя часть хэтча и значок Opel на багажнике закрыты камуфляжем, поэтому стоит ожидать изменений во внешности авто. Ожидается, что новая Astra получит иную фальшивую решетку радиатора и переработанный бампер, который получит совсем другие очертания.

Моторная линейка Opel Astra 2019 модельного года вероятно будет представлена турбодвигателем объемом 2,0 литра с отдачей 210 «лошадей» и объемом 1,6 литра с отдачей в 230 «лошадей». Однако учитывая, что марка принадлежит PSA Group, новинка может получить гибридный или электрический двигатель.

Стоит отметить, что на ранние испытания вывели только прототип обновленной модели Opel Astra, поэтому серийная версия может получить больше изменений.