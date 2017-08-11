Кроссовер Volkswagen Tayron готовится к публичной премьере

В прошлом месяце на автосалоне в Пекине немецкая компания Volkswagen представила общественности кроссовер Touareg третьего поколения. Вместе с ним были презентованы несколько новых концепт-проектов кроссоверов и паркетников. И вот, спустя пару недель в сети появляются фото одного из них - паркетник Tayron.

Накануне в распоряжении китайских СМИ оказались шпионские фото, на которых запечателен неизвестный паркетник Volkswagen с шильдиком Tayron. Как оказалось, данный автомобиль является рабочим прототипом концептуального кроссовера Volkswagen Advanced Mid-Size SUV. Согласно ожиданиям, новинка появится на рынке Китая уже в конце этого - начале следующего года.





Стоит отметить, что прототип Volkswagen Tayron несколько отличается от концепта бампером и ходовыми огнями, но если учитывать то, что Advanced Mid-Size SUV был представлен в обвесе R-Line, то все становится на свои места.





Согласно шильдику 380 TSI, новинка получит 2,0-литровый турбированный бензиновый агрегат, способный выдавать 220 "лошадей", и по всей вероятности, у Tayron будет полный привод. Новинка строится на базе Volkswagen Atlas, и по предварительной информации, будет продаваться в первую очередь на китайском рынке.