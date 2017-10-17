В связи с апрельскими заморозками в Омске советуют оставить зимние шины

В Омске в апреле ожидаются заморозки и возможно гололед, поэтому водителям советуют повременить со сменой резины. Департамент общественной безопасности города сделал данное заявление, чтобы сократить количество возможных аварий из-за гололеда и летней резины.

Евгений Скрипкарев, заместитель директора департамента, уточнил, что перед тем как устанавливать летнюю резину, водителям следует проверить прогноз погоды, чтобы удостовериться в отсутствии морозов.

Замдиректора обращает внимание на изменчивую весеннюю погоду в Сибири, которая с первого теплого солнца может смениться метелью и гололедом. Поэтому водителям следует учитывать все возможные варианты развития событий. Евгений Скрипкарев отмечает, что утром и вечером в Омске обычно холоднее, поэтому водители, которые едут на работу ранним утром и возвращаются поздно вечером не должны торопиться со сменой зимней резины.