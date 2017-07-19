В Британии продается номер ценой в три десятка Rolls-Royce Phantom

Руководитель британской тюнинг-студии Kahn Desing на днях выставил на продажу необычный лот, а именно государственный номерной знак "F1". Уникальный госномер планируется продать по цене 30 новеньких Rolls-Royce Phantom.





Афзаль Кан, которые собственно и является владельцем столь редкого номерного знака признается, что купил его в далеком 2008 году за 440 тысяч фунтов стерлинга, что равняется 35,7 миллиона рублей - двух новых . Еще одной немаловажной деталью является то, что данный номерной знак был приобретен у Совета графства Эссекс. Примечательно также, что данному номеру уже 109 лет





Изначально дизайнер установил номер на седан Volvo S80, а позже перенес его на не менее редкий Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition. В 2014 году Афзаль Кан получил предложение о покупке "F1" за 8,5 миллиона фунтов, но коллекционер решил отказаться от такого выгодного предложения. Теперь же, номерной знак вырос чуть ли не вдвое в цене и продается за 14,4 миллиона фунтов. В России это равняется 1 миллиарду рублей, и за такие деньги можно купить 30 Rolls-Royce Phantom в топовой комплектации.