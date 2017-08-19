Вездеход «Шаман» справился с экспедицией «Север без преград»

Официально завершилась экспедиция «Север без преград», в ходе которой испытали российский вездеход «Шаман». Подробностями о завершающем этапе тестов поделились представители джип-клуба «Лебёдушка» и компании «Авторос».

В ходе экспедиции, продлившейся с 4 по 30 марта, вездеход «Шаман» преодолел 7 600 километров, из них 3 500 километров приходилось ехать по бездорожью, покрытому льдом и глубоким снегом.

Дополнительную сложность создавала плохая видимость. Чтобы не сбиться с пути, члены экспедиции использовали навигатор. Помимо ряда сложностей, связанных с погодными и дорожными условиями, участников ожидали приятные сюрпризы. Российский вездеход добрался до территории компании «Авторос» к 28 марта. Путешественников ожидал теплый приём: их приветствовал военный оркестр, исполнивший марш.

Напомним, «Шаман» оснащается восемью колесами с шинами низкого давления, которые можно эксплуатировать круглый год при любой погоде. Машина приводится в движение 3,0-литровым дизельным турбомотором Iveco F1C, выдающим 176 лошадиных сил. С двигателем сочетается 6-ступенчатая «механика» ZF 6S.

Вездеход способен передвигаться по суше с максимальной скоростью 80 км/ч и по воде со скоростью до 7 км/ч. Стоимость экстремальной модели «Шаман» достигает 8 950 000 рублей.