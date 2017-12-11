Lexus отзывает в России сто автомобилей

Японская автомобилестроительная компания Lexus, принадлежащая корпорации Toyota, накануне объявила об отзыве сотни автомобилей в России. Об этом сообщается на официальном портале Росстандарта.





По данным Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, под отзывную компанию попадают лишь некоторые автомобили моделей Lexus LC 500, Lexus GS-F и RC-F, произведенные на заводах компании начиная с января 2015 года и заканчивая мартом прошлого года.



Причиной отзыва данный автомобилей из России послужила неисправность одной из функций мотора. Как отмечается на сайте Росстандарта, резонансное колебание давление топлива при определённом условии работы силового агрегата может повредить демпфер топливного насоса и привести к серьезным проблемам.



В скором времени представители российского офиса Lexus свяжутся с владельцами сотни автомобилей Lexus LC 500, Lexus GS-F и RC-F, попадающих по действие отзывной компании и сообщат подробную информацию о том, куда следует доставить автомобиль для проведения ремонтных работ. Ремонт будет производиться путем полной замены топливного насоса. Все расходы, связанные с ремонтом, автопроизводитель берет на себя.