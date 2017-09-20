KIA анонсировала выход большого внедорожника

В обозримом будущем модельная линейка корейской машиностроительная компания KIA расширится за счет выхода нового флагманского внедорожника. Он расположится в модельном ряду выше KIA Sorento.

В начале 2018 года главный дизайнер автопроизводителя Петер Шрайер подтвердил, что инженеры трудятся над полноразмерным внедорожником, основой которого станут технологии, которые применялись при разработке концепта KIA Telluride, представленного в 2016 году в Детройте. Интересно, что Шрайер подчеркнул, что новинка ориентирована больше всего на североамериканский авторынок.

Информацию от Шрайера подтвердил и другой топ-менеджер KIA Орт Хедрик, сообщивший, что новинку построят на заднеприводной архитектуре седанов Hyundai G90 или KIA K900. Хедрик отметил, что авто оснастят тремя рядами кресел, но модель не станет премиальным внедорожником, что может создать конкуренцию с подобными авто от бренда Genesis. Вероятно, от прототипа KIA Telluride возьмут ряд дизайнерских наработок.

Моторная линейка у новинки будут такой же, как и у Genesis G80 и Genesis G80. Не исключается, что новый внедорожник выйдет на другие авторынке, где довольно популярны такие модели.