Ferrari запускают серию онлайн-комиксов про постапокалиптические гонки

Итальянская машиностроительная компания Ferrari решила начать выпускать "постапокалиптические" комиксы. Автором сценария комиксов является Рикардо Берчиэлли, а иллюстрации сделал Джулио Гультери.

Всего запланировано сделать целую серию We Race, а в настоящее время обнародовали уже четыре выпуска. При просмотре страниц играет мелодия, способствующая погружению в атмосферу комиксов. Интернет-журнал выпускают на английском и итальянском языках.

Отмечается, что события комиксов переносят зрителя в пост-апокалиптический мир, где выжившие люди решили начать возрождение автоспорта, не обращая внимания на катастрофу. Начинается соперничество между командами Red Racing и Stargazer. Нет ничего удивительного, когда за рулем спорткара, подобного Ferrari F1 находится главный герой.

В 2012 году британские разработчики из McLaren выпустили мультсериал McLaren Tooned. Ролики выходили до 2016 года и завоевали большую популярность у любителей Формулы-1. Вероятно, в будущем сериал продлят.