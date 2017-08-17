Пермь признали наиболее удобным городом для автолюбителей

Эксперты аналитического портала «АВТОСТАТ» совместно с компанией 2ГИС провели свои исследования, в результате которых установили, какой из городов РФ является наиболее удобным для автомобилистов. Интересен тот факт, что таким городом стал Пермь.

Подчеркивается, что специалисты «АВТОСТАТ» имеют данные об объеме автопарка в отдельных населенных пунктах, а 2ГИС получили сведения о компаниях, работающих в отрясли обслуживания транспорта. Исследование коснулось российских городов-миллионников, а аналитики сопоставили число СТО на каждые 10 000 авто. Следовательно, автолюбители получают выбор самого удобного места для сервиса.

Отмечается, что в Перми на каждые 10 000 авто пришлось 23 станции шиномонтажа, 6 АЗС, 24 СТО и 10 автомоек. Второе место получил Новосибирск, в котором функционируют 16 шиномонтажек, 7 автозаправок и 230 СТО.

ТОП-3 закрыл Челябинск с 20 шиномонтажными предприятиями, 7 заправками, 20 СТО и 11 мойками для машин. В ТОП-5 попали Красноярск и Омск.