Автомобиль проекта "Кортеж" проверили на прочность

Недавно в сети появились фотографии с краш-тестов автомобилей проекта "Кортеж". Автомобиль с индексом ЕМП-412300 прошел испытания на Дмитровском полигоне.

Краш-тесты автомобиля проекта "Кортеж" проводила лаборатория НАМИ, которая после испытаний сделает свою оценку надежности автомобиля. Согласно этой оценке будет приниматься решение о дальнейшем усовершенствовании конструкции ЕМП-412300. Справедливости ради, отметим, что тесты НАМИ ничуть не уступают таковым у Euro NCAP, даже наоборот, специально усложнены.





Всего было произведено четыре удара различной нагрузки. Так как модель является гибридом, тестеры хотели проверить прочность батарее. Для этого в автомобиль врезалась 1300-килограммовая тележка, ехавшая 50 км/час, удар пришелся на заднюю часть кузова. Для проверки целостности конструкции, произвели удар о 40-процентный барьер на скорости 64 км/час, где каркас показал хорошую устойчивость, хоть и получит несколько трещин. При максимальном ударе о 100-процентный барьер автомобиль показал наилучшую защиту и получил высший бал.





Усиленный подрамник, пороги и арку проверили во время бокового удара в переднюю стойку, и результат оказался ожидаемым - конструкция показала исключительную прочность.