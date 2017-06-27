Google поможет Honda в разработке беспилотного автомобиля

Проект компании Google под названием Waymo вместе с Honda разработает беспилотный автомобиль. Транспортное средство ориентировано на курьерские службы.

О том, что Google и Honda разработают робомобиль, сообщил Джон Крафчик, глава Waymo. Топ-менеджер заявил, что компании официально объявят свое партнерство в ближайшем будущем.

Ранее Waymo уже участвовал в подобных проектах с Chrysler Automobiles и Jaguar Land Rover, в которых беспилотник создавался на базе существующих автомобилей. А с Honda инженеры Google будут разрабатывать совершенно новую машину.

Подробности нового проекта не озвучиваются, но есть данные, согласно которым робомобиль от Google и Honda станет немного меньше пикапа. Скорее всего, транспортное средство будет проектироваться без привычных органов управления.

Ранее стартап Nuro, контролируемый бывшими сотрудниками Google, представил робомобиль R1. Он представляет собой самоуправляемый контейнер, предназначенный для перевозки товаров по дорогам общего пользования. Машина способно за раз транспортировать до 20 продуктовых пакетов.

В начале года был представлен беспилотный автомобиль Toyota e-Pallette, который представляет собой киоск на колесах. Его можно использовать для работы в такси.