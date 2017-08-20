В Кисловодске презентовали новые российские автобусы

В Кисловодске представителям транспортных компаний и компаний-перевозчиков презентовали новые российские автобусы. Основными достоинствами новинок является комфортабельность и безопасность.





Накануне в курортном Кисловодске состоялась презентация новых отечественных автобусов ГАЗ, которые предназначены для междугородних поездок и экскурсий. Такие автобусы оснащены множеством функций, среди которых системы климат-контроля, современные системы пожарной безопасности, новая система "водитель-диспетчер", а также приспособления для людей с ограниченными возможностями. Например, некоторые машины оснащены платформой для колясок.





Кроме того, учитывая назначение данных автобусов, инженеры следили за уровнем выбросов, ведь для курортных городов этот аспект очень важен. Новые автобусы получились комфортабельными, экологичными и хорошо оснащенными.