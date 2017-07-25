Новые Infiniti лишатся заднего привода и станут гибридами

Представители руководства премиального японского бренда Infiniti на встрече с журналистами рассказали о планах перевести модели Q50, Q60, Q70 на новейшую платформу, которая позволит добавить полный привод и провести электрификацию.





Вице-президент Infiniti Франсуа Бэнсон сообщил, что компания занялась серьезной работой по переводу нескольких моделей на абсолютно новую платформу. Такое решение позволить полностью переделать силовую часть и подвеску, что даст возможность установки гибридной системы и системы полного привода. Франсуа Бэнсон отмечает, что на такой переход требуется время, так как придется полностью отказаться от заднего привода, что вызовет определенные трудности. К тому же сама платформа еще не готова и только разрабатывается.



По словам руководства Infiniti, обновленные модели Q50, Q60, Q70 лишатся архитектуры FM, так как она уже устарела и не дает реализовать новые идею. Кроме того, в существующей RWD-платформе уже нет необходимости, так как модели будет гибридными, а следовательно с передним приводом и двумя электромоторами на задней оси. Как уже сообщалось, для перехода потребуется время, так что, не стоит ждать Q50, Q60, Q70 нового поколения ранее 2021 года.