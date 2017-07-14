Tesla нарастила производство электрокаров на 40%

Американская компания Tesla отчиталась за первый квартал нынешнего года, сообщив, что ее производство электрокаров выросло на 40%. В течение первых трех месяцев было собрано 34 494 машины.

Модели Tesla Model S и Model X собраны в количестве 24 728 экземпляров. При этом, бюджетный электрокар Model 3 сошел с конвейера тиражом в 9 766 экземпляров. Электрокар Tesla Model 3 рассматривается производителем как первая массовая модель бренда, но с ней имеются проблемы, которые мешают производителю выпускать ее в необходимом количестве. Ранее американцы сообщали, что при сборке машины часто выявляется брак, и дефектные детали приходится заменять на нормальные.

Илон Маск обещал, что уже к концу 2017 года компания Tesla при сборке электрокара Model 3 выйдет на темп в 5 000 выпускаемых машин в неделю. Теперь очевидно, насколько далеки объемы производства автомобиля от ранее озвученной цифры. На данный момент Tesla способна выпускать 2 500 электрокаров в неделю.

В последнее время акции Tesla падали, однако после нового отчета, они начали расти. Стоимость ценных бумаг производителя выросла на 4,29% до 263,36 долларов за единицу.

Базовый электрокар Tesla Model 3 получил запас хода в 350 километров. Машина может разгоняться до скорости в 210 километров в час. Первую «сотню» она набирает за 5,6 секунды.